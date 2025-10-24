目の前にある調剤薬局から大量の「ヤセ薬」を盗んでパクられた耳鼻咽喉科医が、女性患者に薬物を投与し、抵抗できない状態にしてレイプしていた。

準強制性交の疑いで22日、兵庫県警尼崎南署に再逮捕されたのは、同県尼崎市の「瀬尾クリニック」院長の瀬尾達容疑者（63）。

瀬尾容疑者は2020年11月19日午後1時54分〜3時39分ごろ、自身が経営するクリニック内で当時28歳の女性患者に薬物を投与。意識がもうろうとなり、抵抗できない女性の服を脱がせ、性的暴行を加えていた。

「犯行時、何の薬を使用していたかは不明です。神戸市の自宅を家宅捜索してスマホを押収し、被害に遭った女性に当時の状況を確認して事実を認定しました。犯行時、院内に他のスタッフがいたかは現在捜査中です」（捜査関係者）

調べに対し、「今は思い出せません」と容疑を否認している。

瀬尾容疑者は昨年9〜10月、経営するクリニックと同じフロアにある調剤薬局に侵入。糖尿病薬「リベルサス7ミリグラム」など、数種類の薬を盗んだとして、今年7月に逮捕された。リベルサスは食欲を抑制することから、ダイエット効果があり、ネット上では1カ月分が1万3000〜2万円で販売されている。

逮捕時、瀬尾容疑者は動機について「私が飲むためと友人の減量治療のため」と説明していた。

「数カ月の間に調剤薬局に置いてあった数百万円単位の薬がなくなり、経営者が防犯カメラを設置。映像を確認したところ、普段、調剤薬局に処方箋を発行している顔見知りの院長が合鍵を使って店内に侵入する姿が写っていた。経営者は驚いて警察に相談に来た。当初は転売目的を疑ったが、その形跡はなかった」（捜査事情通）

瀬尾容疑者は数多くのテレビ番組に出演したり、医療番組の監修を手がけるなど、メディアでもお馴染みの有名医師。祖父、父親、兄弟、いとこも耳鼻科医という医師一家で育ち、父親は日本医師会理事や兵庫県医師会長を務め、地域医療に貢献。瀬尾本人も地元の小学校の校医を担当していた。

「父親が立派過ぎて兵庫医科大の学生時代から守られ、何をしても許されるような立場だった。本人も調子に乗っていたから、周囲からは感じが悪いと疎まれ、相当嫌われていた。30年ほど前から『あいつはクレプトマニア（窃盗症）』と指摘され、『患者に睡眠薬を投与しているのではないか』『若い女性入院患者を狙い、検査と称して、何かしようとしていた』という噂も絶えなかった。クリニックで働いていたスタッフは、若くてキレイな女性ばかりでした」（医療関係者）

医師という立場を悪用して、卑劣な犯行に手を染めていた。