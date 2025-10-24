中日から育成２位指名された掛川西の石川大峨内野手（３年）がドラフト会議から一夜明けた２４日、同校グラウンドで取材に応じた。

身長１８７センチ・高校通算１９本塁打の和製大砲は、練習後にドラフト会議を振り返った。「指名されるのかが分からなかったので、本当に不安が大きかった。こうやって育成指名していただいて、ほっとした気持ちと、うれしい気持ちでいっぱいです」と汗を拭った。指名後は、周囲の反響が大きく、仲間や知人からお祝いのメッセージが殺到したという。「今までにないくらい、とんでもない量が届いて、びっくりしました。返すのに時間がかかりましたね」と笑顔を見せた。

石川は２年生だった２４年夏、チームの２６年ぶり夏の甲子園出場、さらに６０年ぶりの夏全国１勝に貢献した。だが、期待される中で、３年生となった春の県大会は打撃不振に陥った。夏の大会に向けて復調のきっかけをつかんでいたが、左手有鉤骨を骨折。最後の大会はわずか１打席に終わり、アピールの機会を失った。

それでも、甲子園をともに戦った仲間たちとの絆が支えとなった。夏の大会後、３年生は下級生の補助にまわるのが通例だが、前主将の鈴木脩平内野手と組み、石川は木製バットでの打撃練習を重ねた。チームは１０月中旬に行われる東海大会に進出したため、迷惑をかけないよう、室内で自身の練習に取り組んだ。鈴木は「石川が納得いくまで練習に付き合おうという気持ちでいました」とサポート役を買って出た。

ドラフト３日前の２０日には、中日のスカウト２人が同校グラウンドを訪問。”最終アピール”の機会となった。打撃投手を最初に務めたのは、練習パートナーの鈴木だった。この日は屋外での打撃だったが、「室内ばかりだったので、屋外で打つのは久しぶり。どこまで飛ぶか分からない緊張もありました」と振り返る。慣れ親しんだ鈴木のボールを打ち込み、十分な飛距離の打球を連発して見せた。

鈴木だけではなく、３年生メンバーに支えられてきた石川。「本当に最高のメンバーと巡り会えたなと感じました」。掛川西で培った経験と仲間の支えを胸に、石川は新たなステージへ歩み出す。（伊藤 明日香）

◆石川 大峨（いしかわ・たいが）２００７年８月１日、掛川市生まれ。１８歳。東山口小２年から東山口野球少年団で野球を始め、栄川中では軟式野球部に所属。掛川西では一、三塁手。１８７センチ、９２キロ。右投右打。家族は両親、姉、弟２人、妹。血液型はＯ。

〇…２４年の甲子園舞台の２試合で９打数６安打と、華麗なる守備でも注目を集めた鈴木は今後、大学進学を予定している。石川が指名を受けたことについて、「涙が出るほどうれしかった。３年生全員、下級生、監督ら全員同じ気持ちだと思うのですが、それだけ石川が野球にかけてきている姿を見ていたので、本当によかったです」と喜びを語った。また同じく全国舞台をともに経験した佐藤駿斗捕手も大学進学を予定。「自分もプロ野球選手になることを目標にしている。同じ舞台に立ちたいです」と意気込みを見せた。