【伝統美】人間国宝作品含む着物コレクションなど約150点一堂に｢きもののヒミツ｣展…25日開幕前に見どころ紹介(静岡市美術館)
25日から、静岡市美術館で「きもののヒミツ」展が開催されます。その魅力や見どころを一足早く取材しました。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「あすから始まるきもののヒミツ展に来ています。入口に入ってすぐに美しい着物がありまして、刺繍の細やかさや鮮やかさを間近で見ることができるんです」
「きもののヒミツ友禅のうまれるところ」は、京都で着物などの製造･販売を行う老舗「千總」のコレクションを中心に、江戸時代から現代までの美しい着物など154件が展示されています。
（静岡市美術館 学芸員 大石 沙織さん）
「こちらは日本画から布地の友禅裂（ゆうぜんぎれ）にして、そこから、着物に仕立てたものになるんですけど、そのまま絵を写しただけでは着物としては成立しませんので、絵の配置を変えることによって、着た時により美しくなるように工夫がなされているんですね」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「着て美しくなるデザインに、どんどん変えられるということですか？」
（静岡市美術館 学芸員 大石 沙織さん）
「そうです。見せるためのデザインから、だんだん着ても美しくなるようデザインにという、その違いがわかるコーナーになっています」
展示では、平面で書かれた日本画が立体の着物になるまでの工程を、時代の流れとともに、その変化を楽しむことができる点も見どころの一つです。
また、5人の人間国宝による貴重な作品も…。
（静岡市美術館 学芸員 大石 沙織さん）
「こちらよくご覧いただきますと、一見新しく見えるんですけど、一方で伝統をしっかりと引き継いでいるそんな作品になっております」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「人間国宝の方の作品を見る機会ってなかなかないですから貴重ですよね？」
（静岡市美術館 学芸員 大石 沙織さん）
「静岡でご覧いただける機会は少ないかと思いますので、この機会にぜひご覧いただければと思います」
この「きもののヒミツ」展は、あす10月25日から12月21日まで静岡市美術館で開催されます。