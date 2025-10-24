英ＰＭＩ速報値は予想以上に改善も、秋季予算案控えて慎重



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30

結果 49.6

予想 46.5 前回 46.2（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30

結果 51.1

予想 50.7 前回 50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)



１０月の英ＰＭＩ速報値は、９月を底として景気回復の兆しを示している。



発表元Ｓ＆Ｐによるコメントは以下の通り。



生産の回復： １年以上ぶりに製造業が成長軌道に復帰し、サービス部門の消費者向け需要も上向いた。



インフレと雇用： インフレ圧力は英中銀目標の２％付近に戻りつつあり、企業景況感もわずかに改善、雇用減少も緩和傾向にある。



しかし、回復ペースは依然として緩やか。ＰＭＩが示すＧＤＰ成長率は約０．１％という低調な水準に留まる見込みだ。企業信頼感は歴史的水準から見て依然として低調なままであり、雇用削減は継続。特に財の輸出が急激な減少を続けている点は懸念材料である。



企業は、今後の予算案発表（１１月２６日）を前に支出や投資に慎重な姿勢を強めており、予算案の内容が今後のビジネス環境を大きく左右する可能性がある。

