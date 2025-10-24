元巨人、日本ハムで活躍し、今季限りでの現役引退を発表していた若林晃弘氏（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。両軍チーム、ファンに感謝の意をつづり、合わせて結婚も発表した。

若林氏は在籍した巨人、日本ハムに対して、長文で感謝の思いを投稿。また両軍のファンに対しても「心が折れそうな時は何度もありましたが、ファンの皆様のご声援に背中を押され最後の最後までやり抜くことができました」などとつづり、改めて感謝の気持ちを見せた。

そのうえで「最後にご報告です」として、結婚していたことも報告。「これからは新たな門出として夫婦二人三脚で様々なことに挑戦していきます。温かく見守って頂けたら幸いです」とつづった。

若林氏は桐蔭学園から法大、ENEOSを経て17年ドラフト6位で巨人入団。両打ちで内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして、20年には巨人のリーグ連覇に大きく貢献した。24年のシーズン前に日本ハムに移籍。通算8年間プレーし、163安打、12本塁打を記録した。

以下、若林氏のインスタグラムから。

【若林晃弘氏のインスタグラム全文】

改めまして。今シーズン限りで現役を引退致しました。読売ジャイアンツ、北海道日本ハムファイターズ この2チームでの経験と出合いは僕の人生の中でも本当に濃く貴重な時間でした。

ジャイアンツではプロ野球選手としての人生をスタートさせ、技術も精神力も沢山の成長をさせて頂き、リーグ優勝2回経験させて頂きました。伝統ある球団で勝ちに対して貪欲に全員が勝負師としてプレーしている姿に野球人としての大切な部分を学ばせて頂いた気がします。

ファイターズではトレードになってすぐに怪我をしてしまい何も貢献できませんでした。しかし、ファイターズでの2年間で球団が目指すところ、ボスの野球を体感できて新しい発見を沢山することができました。若い選手がここまで成長していくには理由があり、またエスコンフィールドという素晴らしい球場で野球ができる喜びを体感できてよかったです。これは複数の球団でプレーできたからこそだと思います。ファイターズで野球ができて本当に良かったと思っています。

同じ野球でも全然違う角度から見ることでわかることもあるということ。セ・リーグ、パ・リーグを経験してわかること。プロ野球を盛り上げるために各球団が全力で仕事に全うしていること。もっともっと伝えたいことは沢山ありますが8年間でこれだけの事を経験できたことは僕の強みだと思うので今後の人生に活かしていけたらと思います。

そしてファンの皆様

ジャイアンツファンもファイターズファンもとても温かく、時には厳しく応援してくださいました。心が折れそうな時は何度もありましたが、ファンの皆様のご声援に背中を押され最後の最後までやり抜くことができました。本当に感謝しています。皆さんの応援が力に変わることはプレーしていて物凄く感じていました。なので、今後も選手みんなに熱いご声援よろしくお願いします。一緒にプロ野球を盛り上げていきましょう！

プロ野球選手としての人生は終わりますが、野球人としての人生はまだまだこれからだと思うので自分自身もっと成長していけるように精進していきます。今まで出会えた全ての人々に感謝申し上げます。

最後にご報告です。

私ごとですが、結婚致しましたことをここでご報告させて頂きます。妻には最後まで野球選手として全うできる環境を作ってもらい最後まで見守ってくれたこと、本当に感謝しています。これからは新たな門出として夫婦二人三脚で様々なことに挑戦していきます。温かく見守って頂けたら幸いです。今後ともよろしくお願い致します。

今後に関してはまた後日ご報告させて頂きます。また球場でお会いできる日を楽しみにしています！

若林 晃弘