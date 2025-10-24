日本ハム・山県秀内野手が２４日、前日にドラフト指名された“親友”との対戦を心待ちにした。

楽天に２位で指名された伊藤樹投手は早大の１学年後輩。互いに下の名前で「タツキ」、「シュウ」と呼び合い、普段の会話は「タメ口です。もう友達なんで」というほどの仲の良さだ。

自身と同じパ・リーグのチームからの指名。ドラフト後には、伊藤から「対戦できるように頑張る」とＬＩＮＥで連絡があったといい「『１軍でね』って言っときました」と笑顔で明かした。大学時代の紅白戦では、ホームランを放つなど相性抜群だったが「味方同士なので気合が入っていない。プロに来たら完全に抑えられる危機感がある」と警戒。そのうえで「お互い高められるような存在でいられたらいいなと。それで自分もうまくなれると思いますし」と切磋琢磨（せっさたくま）を誓った。

１年前のドラフト５位で入団した自身は今季、８４試合に出場してチームに貢献。ＣＳでも存在感を示した。ＣＳファイナルＳ第５戦で左大腿部に挫創を負って途中交代。第６戦は欠場してシーズンを終えたが、この日は千葉・鎌ケ谷の２軍施設で素振りなどで汗を流し「めっちゃ元気です」と順調な回復をアピールした。後輩との来季の真剣勝負もモチベーションに、レベルアップを図っていく。