「やっぱりステーキ」公式LINEの登録で大人気チキンが無料でもらえる！期間中なら何度でも使えるのオトクすぎん...？《28日まで》
やっぱりステーキでは2025年10月24日から28日まで、公式LINE登録者限定で「チキン替え肉プレゼントキャンペーン」を開催しています。
肉好きは知らなきゃ損...！
全国の対象店舗で食事をし、公式LINEアカウントを提示すると、パリパリな皮とジューシーさが特徴の人気メニュー「チキン替え肉」が無料でもらえます。
なんと、期間中なら何度でも無料です。
すでに登録済みの人はもちろん、新規登録者も対象。友人、同僚、家族と一緒に利用してみて。
対象店舗は以下の通り。
1st カクテルプラザ店／2nd 松山店／3rd 国際通りがじゅまる店／4th 国際通り店／5th あしびなー店／6th 首里りうぼう店／EXPRESS イオンタウン南城大里店／7th 豊見城店／8th 久茂地店／9th 津嘉山店／イオン札幌桑園店／イオンモール新利府南館店／仙台一番町店／吉祥寺店／蒲田店／芝大門店／あづみの店／イオンタウン各務原店／楽市街道中之郷店／親不孝通り店／アクロスモール春日店／イオン戸畑店／イオン福岡伊都店／
なお、持ち帰り、替え肉、弁当などのメニューはサービスの対象外となるのでご注意を。
本キャンペーンの内容は予告なく変更・中止になる場合があります。
（東京バーゲンマニア編集部）