戦争で犠牲になった人を追悼する式典が、秋田市で行われました。



終戦から80年、参列者は平和への思いを新たにしました。



秋田市のミルハスで行われた、県の戦没者追悼式・平和祈念式典。



暑さが厳しい8月を避けて毎年この時期に行われています。



遺族など約600人が戦争で犠牲になった人の冥福を祈りました。



鈴木知事

「80年という歳月の中、本県では全国で初めて戦傷病者手帳保有者が一人もいなくなるなど、苛烈を極めた戦争を直接知る方々が年々少なくなっているのもまた、厳然たる事実です」「継承とは単に記憶を語り継ぐことにとどまりません、いかにしてその記憶を未来の行動へと生かすのか、それが私たちの世代に課せられた問いであると考えます」





遺族を代表して、仙北市の武藤啓司さん81歳が追悼のことばを述べました。武藤さんの父親は、武藤さんが9か月のころに中国に派兵され、35歳という若さで病気で亡くなりました。武藤啓司さん「わたしには3人の親がいます。生みの親の父・武藤徳五郎と母・イキ、そして育ての親の“父さん”・武藤源五郎さんで、父の弟になります」「父が戦死したため親族会議が開かれ、今後のことについて話し合いの中で、母はわたしを連れて実家に戻ると主張したようですが、親族のみんなから残って家を守ってほしいと懇願され残ることにしたということです。その後、シベリア抑留から復員してきた武藤源五郎さんと再婚し、わたしも育ててもらいました。この時代の人たちはみんな戦争という巨大な潮流に翻弄されながらでも生き抜きました。このような“父さん”と母の決断がなければ、今の私たちの幸せはありません。3人の親には感謝の言葉しかありません」父親と撮った最初で最後の写真を、お守りとして胸に入れて式典に臨んだ武藤さん。武藤啓司さん「ほんとはこれ父は大学、学校の先生になりたかったらしいんです」「今すぐ急にこのように豊かな社会になったわけじゃないので、そのことを知ってもらいたいなということを伝えておきたいと思います」日中戦争以降の県内の戦没者は、軍の関係者だけで3万4,000人余りにのぼっています。戦争を直接知らない世代が増える中、参列者は平和への思いを新たにしました。