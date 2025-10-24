映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『愚か者の身分』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

2025年最大のサプライズ？北野武映画や『ブレイキング・バッド』にも通じる『愚か者の身分』を激推し【宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で採点を行う。

今回は、永田琴監督の『愚か者の身分』を紹介。

■公開情報『愚か者の身分』10月24日（金）全国公開出演：北村匠海、林裕太、山下美月、矢本悠馬、木南晴夏、綾野剛監督：永田琴脚本：向井康介原作：西尾潤『愚か者の身分』（徳間文庫）主題歌：tuki.「人生讃歌」プロデューサー：森井輝製作：映画「愚か者の身分」製作委員会製作幹事：THE SEVEN配給：THE SEVEN、ショウゲート©2025 映画「愚か者の身分」製作委員会公式サイト：orokamono-movie.jp公式X（旧Twitter）：@orokamono_1024