不倫女が元妻を襲撃すべく送り込んできたのは、まさかの“本職”!?そうとは知らずに倒してしまい…【作者インタビュー】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、8巻が発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに今回は、漫画家の仕事などについても話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。だが、夫の浮気や義母の非常識な言動などに耐えきれず、ユイはシュウに離婚を認めさせる。
離婚後、シュウは街中で偶然、かつての不倫相手・モナと出会う。そこでモナが、慰謝料を請求された恨みから、ヤクザにユイを襲撃させると知り、シュウはユイを救うために動き出す。1人でヤクザと闘うのは無理だと諦めかけたそのとき、ユイのママ友の夫・ゴンが！ゴンのおかげで男を倒すことはできたのだが、ゴンはその男が“本職”、つまりヤクザだと知らなかったとわかり、2人はパニックに…!?
――近年、電子書籍の普及などもあって漫画人気が一層高まっており、漫画家に憧れる人も増えているように感じています。横山さんとしては、漫画家はどういう人が向いていると思いますか？
描きたいもの、世に出したいものが頭の中にあふれている人が向いていると思います。ただちょっと絵がうまいくらいではとても続かないので…。
――逆に、漫画家はここが大変！というところはありますか？
いいアイデアが出ないときは、やはりしんどいですね。でも出ないときは出ないので仕方ないです。とりあえず遊びます。
――漫画家を目指している人にメッセージをいただけますか？
今は雑誌でもネットでも世に出るチャンスがありますので、とにかく何か作品を描いて世に発表することが大事かなと思います。がんばってください！
崩壊していく家族だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。家族や仲間のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
