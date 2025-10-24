¡Ö±Ñ¹ñ¼°¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ã¤Æ²¿¤«¤Í¡©¸«ÃÎ¤é¤ÌÄ«¿©¤¬¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¡ÈË¾¶¿¤ÎÇ°¡É¤òÊç¤é¤»¤¿¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè20²ó¡Ó
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯È¾Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè20²ó¡Ê2025Ç¯10·î24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö²øÃÌ¤Ï¸Å½¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥È¥¤Ï¥à¥Ã¤È¤Ê¤ë
¡¡¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤«¤é¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬µ¢¤ë¤È¡¢»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¡¢º¬´ß¡ÊËÌÌî½¨µ¤¡Ë¤È¼ãµÜ¡ÊÅÄÃæµü¡Ë¤¬Éô²°¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¾±ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤â¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤¸¤ã¤¯¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¹ç³Ê¤òµ§Ç°¤·¡¢Á°ÅÓ¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢²¿²óÌÜ¤«¤Î´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð¤·Êª¤ò¤·¤è¤¦¤Èº¬´ß¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥È¥¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ä¡£
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É°ì±þ¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¥È¥¡£
¡Ö¤½¤²¤Ê¤½¤²¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤µ¤¯¤µ¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢°ú¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥È¥¤¬ÆÀ°Õ¤Î²øÃÌ¤¬¤¿¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡½¡½¡£
¡¡²øÃÌ¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡¢¤È4¿Í¤È¤â´¿·Þ¤·¤Ê¤¤¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡¡º¬´ß¤Ï¶Ó¿¥¤¬ÂçÊÑ¤ÊÉÝ¤¬¤ê¤È¤½¤Î¾ì¤ò¤È¤ê¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤¦¤½¤Ï¤ä¤á¤í¤È¡¢ËÜ²»¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²øÃÌ¤ÏÀµÄ¾¡¢¸Å½¤¯¤Æ¹¥¤«¤ó¤Î¤À¡×
¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡£ÆüËÜ¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤¤Î¤à¤³¤¦¡½¡½¡£À¾ÍÎ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶Ó¿¥¤È¾±ÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡½¨ºÍÅÂ¤¿¤Á¤Î¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤à¤¹¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤Ç¤âÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤¸¯¤¤¤Îº¬´ß¤¬¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ï¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£À¾ÍÎ¤Î¿©¤ÙÊª¥Ñ¥ó¤ò¥È¥¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶Ó¿¥¤È¾±»Ê¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º¬´ß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡£
¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ï¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ï¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë