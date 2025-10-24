¡ØThe Covers¡Ù½©¤ÎÌëÄ¹¤Î¥Ð¥éー¥É¥Ê¥¤¥ÈÂè2Ìë¤ÏÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤È¤ÎSP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â
11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK BS¡ØThe Covers¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½©¤ÎÌëÄ¹¤ËÄ°¤¤¿¤¤¡¢¥Ð¥éー¥É¡×¤ò2½µ¤Ë¤ï¤¿¤êÆÃ½¸¤¹¤ë¡ØThe Cpvers ½©¤ÎÌëÄ¹¤Î¥Ð¥éー¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÎÂè2Ìë¡£
¢£¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß±ÊÀÑ¿ò¤È¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Âè2Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØThe Covers¡Ù¤Ë¤Ï½é½Ð±é¡£
²»³Ú»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤¬¡¢½©¤ÎÌë¤ËÝî¤ß¤ë²ÎÀ¼¤ÈÀûÎ§¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌ¾¶Ê¡¦Ì¾±é¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
1976 Ç¯¡ÖÀõ¤¤Ì´¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖGoodbye Day¡×¡ÖÌ´¤ÎÅÓÃæ¡×¡Ö¥»ー¥éーÉþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¡ÊÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ð¤Çºî»ì²È¤ÎÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂç¶¶½ã»Ò¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÄó¶¡ºî¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤Î²»³Ú»Ë¤Ëµ±¤¯¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡£ÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÌ¾¥Ð¥éー¥É¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡ÖÌ´¤ÎÅÓÃæ¡×¡¢Âç¶¶½ã»Ò¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÀ¸¤ò·É°¦¤¹¤ë¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡¦±ÊÀÑ¿ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÍèÀ¸¤Î²»³Ú¸¶ÅÀ¤ä¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ä¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÈÌ¾¥Ð¥éー¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK BS¡ØThe Cpvers ½©¤ÎÌëÄ¹¤Î¥Ð¥éー¥É¥Ê¥¤¥È～Âè2Ìë～¡Ù
11/09¡ÊÆü¡Ë22:50～23:19
MC¡§¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î
¸ì¤ê¡§Æ²ËÜ¸÷°ì
¥«¥Ðー¥º¥²¥¹¥È¡§ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥²¥¹¥È¡§¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß
¡ã¶ÊÌÜ¡ä
ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª
¡ÖÌ´¤ÎÅÓÃæ¡× ¡ÊÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡¿1981¡Ë »ì¡§ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ¶Ê¡§ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª
¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¡ÊÂç¶¶½ã»Ò¡¿1981¡Ë »ì¡§ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ¶Ê¡§ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª
ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¡ß¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡× ¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¿1982¡Ë »ì¡§ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ¶Ê¡§ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª
