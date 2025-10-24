日向坂46大野愛実、「BUBKA賞」受賞でソログラビア 『新参者』公演への思いも語る
アイドルグループ・日向坂46の五期生・大野愛実が、31日発売『BUBKA12月号』(白夜書房）に登場する。
【写真】メンバー全員集合！『ひなあい』総力特集の表紙公開
「BUBKA賞」を受賞した大野がソログラビアに挑戦。古着屋や喫茶店が並ぶ高円寺の街を歩きながら、自然体の姿をフィルムに収めた。どこか懐かしい空気とやわらかな光に包まれたカットの数々から、等身大の魅力が伝わる内容となっている。
インタビューでは、中高時代の生活を振り返りつつ、五期生曲で初めてセンターを務めた際の葛藤や悩みなど、パーソナルな部分から、11月11日からスタートする『新参者』公演への思いを語っている。
なお、表紙巻頭には日向坂46メンバーが全員登場。同号では「『日向坂で会いましょう』総力特集」と題し、番組開始から6年半にわたる軌跡を全メンバー・制作スタッフ・ファンの視点で33ページにわたり徹底特集。笑いと愛が詰まった『ひなあい』の歴史を余すところなく振り返っている。
