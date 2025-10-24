BE:FIRST「夢中」をピアノアレンジで一発撮り！「6人の表現を存分に楽しんでもらえるパフォーマンスになったかなと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に約2年ぶりに登場。

■「夢中」は、ストリーミング累計再生回数1億回を自身最速で突破した代表曲

楽曲は、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされ、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数が自身最速で1億回を突破した、ゴスペル調のラブソング「夢中」。

6人の折り重なる声がより美しく際立つ、ピアノのみのスペシャルアレンジで一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第604回は、10月24日22時よりプレミア公開。

