日向坂46『ひなあい』6年半を総力特集！番組秘蔵カット＆ガヤ対談＆テロップ芸など掲載
アイドルグループ・日向坂46のメンバー全員が集合し表紙巻頭を飾る31日発売『BUBKA12月号』(白夜書房）誌面より、先行カットが公開された。
【写真】メンバー全員集合！『ひなあい』総力特集の表紙公開
今号では、「『日向坂で会いましょう』総力特集」と題し、番組開始から6年半にわたる軌跡を全メンバー・制作スタッフ・ファンの視点で33ページにわたり徹底特集。笑いと愛が詰まった『ひなあい』の歴史を余すところなく振り返った。
巻頭グラビアページでは、番組収録に密着した秘蔵カットを10ページにわたって掲載。スタジオに響く笑い声や、ふとした瞬間の自然な表情に加え、最新シングル『お願いバッハ！』の収録現場の様子も収めている。
また、松田好花・山下葉留花・松尾桜の3人による座談会も収録。ラジオパーソナリティのレギュラーとして活躍し、テレビの企画では放送作家の役割を務めたこともあるなど、バラエティ経験豊富な松田を中心に、独自のキャラクターで活躍している山下、五期生として新たに加わった松尾の3人が集結し、それぞれの立場から番組への向き合い方を語っている。
さらに、“ガヤ”で番組を支える高橋未来虹（高＝はしごだか）と森本茉莉の対談も掲載。リアクションやMCとの掛け合いの工夫など、番組を盛り上げるための日々の試行錯誤に迫った。三期生コンビならではのバラエティへの姿勢を整理した読み応えのあるページとなっている。
また、番組を長年支えてきた制作スタッフにも取材を行い、『ひなあい』の魅力を掘り下げた。番組プロデューサー・長尾真氏とディレクター・倉橋雄亮氏の対談では、「ひなあいの作り方」をテーマに、番組づくりの理念と現場の工夫、また番組を作る上でメンバーがどのような役割を担っているのかについて語った。
さらに、構成作家4人（町田裕章氏／安部裕之氏／あないかずひさ氏／清山智之氏）による座談会も掲載。初期の“お笑い第一主義”から現在の多層的な番組構成へと変化してきた背景や、企画を生み出す上での考え方や番組を通して感じたメンバーの変化について語っている。
特集後半では、放送開始から6年半で生まれた名場面について、メンバー全員にアンケートを実施。各メンバーに印象的だった場面を振り返ってもらった。さらに、計332回の放送回を対象に名テロップをX上で募集。多数の応募の中から厳選したテロップを誌面に掲載している。番組の代名詞でもある“テロップ芸”の数々とともに、6年半にわたる番組の歩みを味わえる内容となっている。
