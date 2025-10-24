『シャフト50周年展』ビジュアル解禁！懐かしい…展示作品の一覧発表
アニメ―ションスタジオ・シャフト設立50周年を記念したイベント「シャフト50周年展」が、：Mixalive TOKYO（東京・池袋）で12月27日から2026年1月18日に開催される。イベントキービジュアル第3弾、展示作品第３弾の発表および、イベントプロモーションムービーが公開された。さらに1日限定のトークショー「シャフト50周年展×Mixa Animation Diary 『化物語』」が1月10日に開催され展示会入場券の一般販売の先行販売も本日よりスタートした。
■展示作品
・まほろまてぃっく（2001）
・ぽぽたん（2003）
・月詠 -MOON PHASE- (2004)
・ぱにぽにだっしゅ! (2005)
・REC（2006）
・ネギま！？（2006〜）
・ひだまりスケッチ（2007〜）
・劇場版 キノの旅 the Beautiful World 病気の国 -For You- (2007)
・さよなら絶望先生（2007〜）
・ef - a tale of memories.（2007〜）
・まりあ†ほりっく（2009〜）
・夏のあらし！（2009〜）
・〈物語〉シリーズ（2009〜）
・荒川アンダー ザ ブリッジ（2010〜）
・魔法少女まどか☆マギカ（2011〜）
・ニセコイ (2014〜)
・クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い（2016）
・３月のライオン（2016〜）
・打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ (2017)
・Fate/EXTRA Last Encore（2018）
・マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 （2020〜）
・アサルトリリィBOUQUET (2020)
・美少年探偵団 (2021)
・連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ（2022）
・忍者と殺し屋のふたりぐらし（2025）
・ヴァージン・パンク Clockwork Girl（2025）
・劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉
