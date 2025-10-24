『呪術廻戦』オールナイトニッポンとコラボ！31日に生放送 “渋谷事変”のハロウィンにキャスト6人集結
ニッポン放送は24日、アニメ『呪術廻戦』とオールナイトニッポンがコラボレーションする『オールナイトニッポンGOLD〜劇場版呪術廻戦渋谷事変×死滅回游 SP〜』を、31日22時より生放送することを発表した、
【画像】新キャラの禪院直哉！公開された『呪術廻戦』死滅回游の新規カット
様々なジャンルのスペシャリストがパーソナリティを担当し、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送中のラジオ番組『オールナイトニッポンGOLD』。31日は特別番組『オールナイトニッポンGOLD〜劇場版呪術廻戦渋谷事変×死滅回游 SP〜』を放送。
今回、作品内で渋谷事変が起こった日でもある、ハロウィンの10月31日に『オールナイトニッポンGOLD〜劇場版呪術廻戦渋谷事変×死滅回游 SP〜』を生放送し、生放送のスタジオに出演するのは、虎杖悠仁役の榎木淳弥、伏黒恵役の内田雄馬、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、夏油傑役の櫻井孝宏、真人役の島崎信長、両面宿儺役の諏訪部順一、そして「オールナイトニッポン」の出演経験も豊富なフリーアナウンサーの荘口彰久の7人。
番組では、『劇場版 呪術廻戦』にまつわるトークや裏話のほか、リスナーからのメッセージや質問にも答えていく。一夜限りの特別番組『オールナイトニッポンGOLD〜劇場版呪術廻戦渋谷事変×死滅回游 SP〜』は、31日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
