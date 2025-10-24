「日経225ミニ」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限4992枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4992枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4992( 4992)
SBI証券 3896( 1522)
ソシエテジェネラル証券 1420( 1420)
楽天証券 2164( 638)
松井証券 578( 578)
マネックス証券 135( 135)
日産証券 131( 131)
フィリップ証券 117( 117)
三菱UFJeスマート 237( 103)
JPモルガン証券 59( 59)
ドイツ証券 31( 31)
インタラクティブ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 11( 11)
バークレイズ証券 8( 8)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 126556( 126556)
ソシエテジェネラル証券 54866( 54866)
SBI証券 66446( 30528)
楽天証券 40223( 19581)
松井証券 19032( 19032)
バークレイズ証券 15067( 15067)
サスケハナ・ホンコン 11092( 11092)
日産証券 6107( 6107)
三菱UFJeスマート 10266( 5140)
JPモルガン証券 4506( 4506)
マネックス証券 4267( 4267)
ビーオブエー証券 2220( 2220)
ゴールドマン証券 1730( 1684)
フィリップ証券 1354( 1354)
みずほ証券 734( 734)
BNPパリバ証券 609( 609)
モルガンMUFG証券 518( 518)
ドイツ証券 453( 453)
インタラクティブ証券 383( 383)
山和証券 291( 291)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
SBI証券 34( 16)
三菱UFJeスマート 12( 10)
マネックス証券 10( 10)
楽天証券 26( 6)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース