「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万3416枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3416枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13416( 12416)
ソシエテジェネラル証券 6458( 6458)
SBI証券 3358( 1328)
楽天証券 2411( 671)
松井証券 445( 445)
三菱UFJeスマート 392( 232)
マネックス証券 217( 217)
フィリップ証券 133( 133)
インタラクティブ証券 110( 110)
日産証券 97( 97)
バークレイズ証券 54( 54)
JPモルガン証券 45( 45)
ドイツ証券 41( 41)
光世証券 20( 20)
ゴールドマン証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
共和証券 6( 6)
東海東京証券 1( 1)
みずほ証券 3000( 0)
UBS証券 3000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 192786( 192786)
ソシエテジェネラル証券 113570( 113570)
SBI証券 72007( 35659)
バークレイズ証券 25002( 25002)
松井証券 22910( 22910)
サスケハナ・ホンコン 21430( 21430)
楽天証券 37049( 18581)
日産証券 13981( 13981)
ビーオブエー証券 8247( 8247)
三菱UFJeスマート 14088( 7120)
モルガンMUFG証券 5939( 5939)
JPモルガン証券 5833( 5833)
BNPパリバ証券 5129( 5129)
マネックス証券 4073( 4073)
野村証券 3690( 3584)
みずほ証券 2821( 2821)
ゴールドマン証券 2763( 2687)
広田証券 2558( 2558)
フィリップ証券 1910( 1910)
ドイツ証券 1266( 1266)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 239( 239)
ソシエテジェネラル証券 167( 167)
フィリップ証券 46( 46)
マネックス証券 45( 45)
楽天証券 53( 33)
SBI証券 40( 12)
三菱UFJeスマート 13( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース