「TOPIX先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7365枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7365枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7365( 7365)
ソシエテジェネラル証券 5058( 5058)
バークレイズ証券 2176( 2176)
ビーオブエー証券 1208( 1208)
JPモルガン証券 1177( 1177)
ゴールドマン証券 1080( 1032)
HSBC証券 753( 753)
サスケハナ・ホンコン 518( 518)
SBI証券 443( 327)
UBS証券 316( 312)
モルガンMUFG証券 196( 196)
シティグループ証券 137( 137)
日産証券 102( 102)
BNPパリバ証券 26( 26)
松井証券 22( 22)
インタラクティブ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 16( 14)
野村証券 12( 12)
広田証券 12( 12)
みずほ証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース