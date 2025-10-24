佐藤ありさ、自身初のカレンダー発売 デビュー20周年「感謝を胸に自分らしさ表現」 ビールジョッキを持つカットも公開
モデルの佐藤ありさ（37）による『佐藤ありさオフィシャルカレンダー2026』が12月20日に発売される。今年デビュー20周年を迎えた佐藤にとって初のカレンダーで、表紙のほか、収録カットと特典カットが公開された。
【掲載カット】乾杯！ビールジョッキを片手に笑顔を見せる佐藤ありさ
"20年の歩み"をテーマに、デビュー当時を思い起こさせる懐かしいカットや今の佐藤らしさをそのまま映し出した等身大のカットを収録した。専属モデル時代に"コスプレ担当"と呼ばれていた頃の原点を思い出し、さまざまな衣装にも挑戦。以前から気になっていたというラーメン店でのロケ撮影も実現した。遊び心と素の表情が溶け合った新鮮な魅力を余すことなく盛り込んでいる。
解禁となった表紙には、笑顔が弾けるカットを採用。収録カットでは、黄色い花を前に鮮やかなブルーの衣装をまとった。特典カットでは、ビールジョッキを片手に笑顔を浮かべる自然体のカットを公開。"等身大の姿"を見せている。
■佐藤ありさコメント
いつも応援ありがとうございます。
この度、20周年を記念したカレンダーを発売させていただくことになりました。
これまでの歩みを振り返りながら感謝の気持ちを胸に、今の自分らしさも表現できるように撮影に臨みました。皆さんの大切な毎日に寄り添い、ふとカレンダーを見た時に元気になれるような一冊になることを願って、スタッフの方々と一緒に作り上げました。
ぜひ一年を通して楽しんでいただけたらうれしいです。
【掲載カット】乾杯！ビールジョッキを片手に笑顔を見せる佐藤ありさ
"20年の歩み"をテーマに、デビュー当時を思い起こさせる懐かしいカットや今の佐藤らしさをそのまま映し出した等身大のカットを収録した。専属モデル時代に"コスプレ担当"と呼ばれていた頃の原点を思い出し、さまざまな衣装にも挑戦。以前から気になっていたというラーメン店でのロケ撮影も実現した。遊び心と素の表情が溶け合った新鮮な魅力を余すことなく盛り込んでいる。
■佐藤ありさコメント
いつも応援ありがとうございます。
この度、20周年を記念したカレンダーを発売させていただくことになりました。
これまでの歩みを振り返りながら感謝の気持ちを胸に、今の自分らしさも表現できるように撮影に臨みました。皆さんの大切な毎日に寄り添い、ふとカレンダーを見た時に元気になれるような一冊になることを願って、スタッフの方々と一緒に作り上げました。
ぜひ一年を通して楽しんでいただけたらうれしいです。