佐藤ありさ、自身初のカレンダー発売 デビュー20周年「感謝を胸に自分らしさ表現」 ビールジョッキを持つカットも公開

佐藤ありさ、自身初のカレンダー発売 デビュー20周年「感謝を胸に自分らしさ表現」 ビールジョッキを持つカットも公開