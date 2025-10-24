ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー1年目のトレイ・イェサベージ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■22歳の本格派右腕と初対決

相手先発は、22歳の右腕イェサベージ。2024年のドラフト1巡目全体20位でブルージェイズに入団。今季は開幕を1Aで迎えるも、高いポテンシャルを買われHigh-A、2A、3Aと瞬く間に昇格。マイナーわずか6登板で9月にはメジャーの舞台へと駆け上がった。27日（同28日）には初勝利。ポストシーズンでも2勝を挙げるなど、新人投手の中でも指折りの躍進を見せた。

球種はわずか3種類で、平均94.7マイル（約152.4キロ）のフォーシームが全体の45.2％を占める。スライダー28.5％、左打者に多投する決め球スプリットが26.4％と続く。角度64°のオーバースローで真上から投げ下ろすフォームが特徴。ゴロ率が非常に高く、空振りも奪える本格派右腕だ。

大谷らドジャース打線は、イェサベージと初対決。リーグ優勝決定シリーズは4勝0敗でブルワーズを圧倒。今季最高勝率の強豪を退けた。球団史上初の2年連続世界一がかかるワールドシリーズの第1戦、大谷の一発で敵地先勝なるか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間10月25日（土）9時00分

中継情報：NHK総合／サブch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、Amazonプライム