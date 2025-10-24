BE:FIRSTが『THE FIRST TAKE』に2年ぶり登場 6人の歌声が繊細に折り重なるピアノアレンジであの曲を
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場し、「夢中」をパフォーマンスすることが発表された。24日午後10時にプレミア公開される。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
BE:FIRSTが『THE FIRST TAKE』に出演するのは約2年ぶり。披露される「夢中」は、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされたゴスペル調のラブソングだ。
今回はピアノのみの特別アレンジによる一発撮りでのパフォーマンスが実施され、6人の歌声が繊細に折り重なる構成で楽曲の魅力が際立つ仕上がりに。BE:FIRSTは「2年前に出演したときは本当に緊張していたのですが、今回はすごい気持ちよく歌わせていただきました」と振り返りつつ、「今回はピアノバージョンということでより感情豊かに、6人の表現を存分に楽しんでもらえるようなパフォーマンスになったかなと思います」と語っている。
BE:FIRSTのストレートなラブソング「夢中」の新たな魅力を引き出す今回のステージに注目が集まる。
■BE:FIRST コメント
2年前に出演したときは本当に緊張していたのですが、今回はすごい気持ちよく歌わせていただきました。
「夢中」はBE:FIRSTでも割と珍しい、すごいストレートなラブソングになっているんですけれども、聴いてくれる方に寄り添えるような声で歌おうと思って歌いました。
いつも音源で歌わせていただいている曲なんですけど、今回はピアノバージョンということでより感情豊かに、6人の表現を存分に楽しんでもらえるようなパフォーマンスになったかなと思います。
