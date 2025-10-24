「日経225先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7916枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7916枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7916( 7801)
ソシエテジェネラル証券 2546( 2546)
SBI証券 2112( 980)
バークレイズ証券 955( 955)
サスケハナ・ホンコン 798( 798)
日産証券 661( 661)
松井証券 361( 361)
JPモルガン証券 389( 343)
ビーオブエー証券 403( 334)
モルガンMUFG証券 301( 301)
楽天証券 501( 253)
ゴールドマン証券 567( 197)
ドイツ証券 150( 150)
みずほ証券 138( 138)
インタラクティブ証券 123( 123)
三菱UFJeスマート 141( 107)
山和証券 91( 91)
マネックス証券 89( 89)
UBS証券 112( 66)
フィリップ証券 53( 53)
野村証券 101( 53)
BNPパリバ証券 92( 0)
シティグループ証券 4( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
松井証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース