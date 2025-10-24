「日経225先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6981枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6981枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16981( 15804)
ソシエテジェネラル証券 10183( 9968)
サスケハナ・ホンコン 3302( 3302)
バークレイズ証券 2086( 1948)
SBI証券 3491( 1847)
JPモルガン証券 3398( 1798)
ゴールドマン証券 3040( 1778)
モルガンMUFG証券 1599( 1399)
野村証券 2124( 1271)
日産証券 1088( 1088)
松井証券 754( 754)
ビーオブエー証券 1277( 729)
BNPパリバ証券 2097( 610)
三菱UFJeスマート 610( 544)
HSBC証券 487( 487)
楽天証券 607( 437)
シティグループ証券 1075( 434)
みずほ証券 940( 390)
フィリップ証券 330( 330)
ドイツ証券 333( 312)
UBS証券 745( 0)
SMBC日興証券 521( 0)
大和証券 190( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 110( 110)
松井証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 27( 21)
三菱UFJeスマート 16( 14)
楽天証券 16( 12)
日産証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース