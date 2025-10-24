小芝風花、たおやかなまなざしで魅了 12・12発売カレンダー『Flower』表紙＆FC特典カット公開
俳優の小芝風花が12月12日、2026年のカレンダー『Flower』（マガジンハウス）を発売する。きょう24日、表紙とファンクラブ特典の絵柄が解禁となった。
【全身ショット】「らしさ全開！」小芝風花『Flower』FC限定の絵柄
表紙は、好きな花だというかすみ草を手に、たおやかなまなざしを向ける姿が印象的なカット。2026年が華やかな年になることを予感させる表紙となっている。
ファンクラブ特典は、TopCoat所属アーティストの通販サイト「TopCoat Online Shop」の限定特典となる“カレンダー未収録カットのフォトカード”。絵柄は、表紙とはまた違った雰囲気の、愛嬌たっぷり＆キュートなポーズとなっている。
作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現した本作。美しい花たちからインスパイアされ、ある時は可憐に、ある時はのびのびと、ある時は力強く華やかに。多彩な表情で魅せる、アニバーサリーイヤーにふさわしいカレンダーとなっている。
