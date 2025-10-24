オードリー、芸人アメフトチーム構想で大盛り上がり 若林「こういう話、朝までできる」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、23日に放送。番組終了後のYouTube版オフトークでは、視聴者からの質問「芸人でアメフトのチームを作るなら？」というテーマで大盛り上がりとなった。今回はディフェンス抜きの“オフェンス限定ドラフト”が行われ、スタジオは笑いと妄想に包まれた。
【写真】フリップを使って…若林が芸人アメフトチーム構想
まず若林が「春日が決めたいポジションある？」と向けると、春日は迷わず「やっぱりQBを決めたいよね。そうなってくると春日かな」と自らを指名。しかし若林は即座に「え〜、QBっていう髪型じゃないじゃん」と冷静にツッコミ。春日も「ヘルメット脱いでこの髪型（七三分け）だったらウケるけど」と自虐気味に返し、早くも爆笑を誘った。
すると若林は「QBだったらMCがうまい人でしょ。くりぃむしちゅーの上田さんとか、麒麟の川島さんだよ。春日はバラエティでQBやっているの見たことないもん。お前はフルバックだよ」と容赦なし。春日は「まあいいでしょう」と渋々納得し、チームの司令塔であるQBは上田晋也に決定した。
その後は、ポジションごとの“人選会議”へ。若林が「RBはザキヤマさんどう？ 突破力すごい。お笑い界のデリック・ヘンリー」と提案すると、春日も「あの人が膝ついているの見たことないもんな」と即同意。番組でボケをこれでもかというくらいかまして、笑いでぐいぐいと突破を試みるアンタッチャブルの山崎弘也を指名した。
五十嵐にいかアナからオフェンスラインの話を振られると、若林が「体が大きい人がいいから、タックルはレインボーのジャンボ（たかお）」と名指し。春日も「センターは大鶴肥満（ママタルト）くんで。あの男は120、30キロあっても動ける」と現実的な補強を進める。さらに若林が「左ガードはクロちゃん。体格がいいから」と言えば、春日は「クロちゃん、プルアウトできるかな」と経験者らしいコメントを返し、スタジオは大笑い。
なおも「右のガードはあかつで」「右タックルは渡辺直美ちゃんで」と次々に名を挙げる若林に、春日も「直美くんも動けるからね」とノリノリで相槌。春日が「タイトエンドは青木マッチョにしたいな。身長もあるしブロックもできそう」。気づけば“オフェンスラインのキャラが濃すぎる”チームが完成した。
フルバックには「なかやまきんに君がいいんじゃない」と若林。さらに「野球やバスケ経験者の人とかいないかな。捕ったりジャンプしたりうまそうだよね。あとはバレー経験者とか」と候補が広がる中、春日は「足の速い人がほしいよね」と真顔に。そこで若林が「そうだね。パスコースを出て走れる人といえば…」と振ると、春日が満を持して「そうなってくると、井出らっきょさんになってくるなあ」と一言。若林も「本当に速いからね！」と即同意し、スタジオは大爆笑となった。
最後は若林が「上田さんのクオーターバッキングも楽しみだけど、オフェンスラインのパスプロが濃すぎて止める時うるさそう」と笑いを誘い、「こういう話、飲みながら朝までできるんだよね」とまとめて締めた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
