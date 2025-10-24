¿Í¸ý¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡¢2100Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤òÄó¾§¡½ÌîÂ¼Áí¸¦¡¦Çß²°¿¿°ìÏº»á
ÌîÂ¼Áí¸¦Ì¤ÍèÁÏÈ¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎÇß²°¿¿°ìÏº»á¤¬¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¡á2100Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¥×¥é¥óB¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦½ô²ÝÂê¤ò¿Í¸ý°Ý»ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥óA¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿Í¸ý¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡Ø¥×¥é¥óB¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´À¤Âå·¿¥×¥é¥¹5ºÐ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡Ö¼«Î§Ê¬»¶·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊÑ³×¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃ£À®¤¬¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÍèÅª¤ÊÃÏÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¹ñºÝÅª¤Ë¤âÆüËÜ¤¬¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦²ÝÂêÀè¿Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2100Ç¯¤Î¿Í¸ý¡¢Ìó5000Ëü¿Í¤Ë·ã¸º
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï72Ëü988¿Í¡£½ÐÀ¸Î¨¡Ê¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ë¤Ï1¡¥15¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£2100Ç¯¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤¬Ìó5000Ëü¿Í¤Ë·ã¸º¤·¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤â¹â»ß¤Þ¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Çß²°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÞ·ã¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Î3ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
1¡¥¹âÎð²½ÈæÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤ë¡£
2¡¥ÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤ËÈ¼¤¤°Ý»ýº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤ÎÎ®½Ð¤äÃÏÊý¾ÃÌÇ¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤à¡£
3¡¥»Ô¾ì¤ä¼Ò²ñ¤¬¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤½Ì¾®¤ÈÅ±Âà¡×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁªÂò¤ÎÉý¤¬¶¹¤á¤é¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃÏ°Ì¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¡Ê»°Â¼ÌÀÉ×µÄÄ¹¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2100Ç¯¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¹´ü¤Î¿Í¸ýÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Äó¸À½ñ¡Ö¿Í¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó2100-°ÂÄêÅª¤Ç¡¢À®Ä¹ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ø8000Ëü¿Í¹ñ²È¡Ù¤Ø-¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Äó¸À½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È»õ»ß¤á¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾¯»Ò²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°¤Ä¤Î´ðËÜÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ¼±¤Î¶¦Í¡×¡Ö¼ã¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ÎºÇ½Å»ë¡×¡ÖÀ¤Âå´Ö¤Î·Ñ¾µ¡¦Ï¢ÂÓ¤È¡Ø¶¦Æ±ÍÜ°é¼Ò²ñ¡Ù¤Å¤¯¤ê¡×¤Î3ÅÀ¤òÄó¼¨¡£2100Ç¯¤Ë¡Ö8000Ëü¿Í¹ñ²È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë2060Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤ò2¡¥07¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çß²°»á¤Ï¡Ö¿Í¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó2100¡×¤Ë¤Ï²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÌäÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö½Ð»º²ÄÇ½¤Ê½÷À¡×¤ËÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¾¯»Ò²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¡¦À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤«¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¤ÎµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò²½¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë
ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³ØÊÝ·ò»ØÉ¸É¾²Á¸¦µæ½ê¡ÊIHME¡Ë¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇµÞÂ®¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¡£1950Ç¯¤Ë4¡¥7¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï2017Ç¯¤Ë2¡¥4¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£2100Ç¯¤Ë¤Ï195¥«¹ñÃæ¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬¿Í¸ýÃÖ´¹¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ï¥é°ÊÆî6¥«¹ñ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼çÍ×¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï2100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÄã²¼¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â1¡¥5¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£½ÐÀ¸Î¨¤â¸º¾¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ASEAN¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¤¡£
Çß²°»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬ÆÃ°ÛÅª¤Ë¾¯»Ò²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢¼þÊÕ¹ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò²½¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Äã½êÆÀ¹ñ¤Ç¤â¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç°ÜÌ±¼«ÂÎ¤¬ÍÞÀ©¡¦¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬¾¯»Ò²½¤ò¹îÉþ¤·¤Æ½ÐÀ¸Áý¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏµÞ·ã¤Ê¿Í¸ý¤Î½Ì¾®¡¦´õÇö²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
4ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÈÃÏÊýÉô¤Î¿Í¸ý½¸ÀÑ³Êº¹¤¬³ÈÂç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é»ýÂ³¤ÏÉÔ²ÄÇ½
ÌîÂ¼Áí¸¦¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢4ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç¤Ï¿Í¸ý½¸ÀÑ¤Îº¹¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¡¢ÃÏÊý¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»ýÂ³À¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¹¥È¤Ï´±Ì±¹ç¤ï¤»¤ÆÌó30Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çß²°»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Î¾¯»Ò²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ç¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤·²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥óA¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ø¥×¥é¥óB¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Çß²°»áÄó¾§¤Î¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤Î³µÍ×
1¡¥Á´À¤Âå·¿¡Ü5ºÐ¼Ò²ñ¡¢¼Â¸½¤ò
¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯1¿Í¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç1¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¸ª¼Ö·¿¼Ò²ñ¡×¡áÄ¶¹âÉÞÍÜÉéÃ´¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤·¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤ÈÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½¢¶È¤ò¤¢¤È5Ç¯±äÄ¹¤¹¤ì¤Ð2100Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÉéÃ´ÅÙ¹ç¤Ï¸½¾õ¿å½à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢½¢¶È±äÄ¹¤ËÈ¼¤¦¼õµë³«»Ï»þ´ü¤Î·«¤ê²¼¤²¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÂåÂØÎ¨¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤â¤¢¤È²¿Ç¯À¸¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹Ê¿¶ÑÍ¾Ì¿¤â±ä¿¡£¸½ºß65»Ô¤Î¿Í¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¤¢¤È20Ç¯°Ê¾åÂ¸Ì¿¤Ç¤¤ë¡£
2¡¥¼«Î§Ê¬»¶·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¸ý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¤ò
´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæµþ¡¢Ê¡²¬¤Î4ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ï½¾Íè·¿¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°Ý»ý¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯Å¬Àµ²½¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏÊýÉô¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥Ã¥¯Å¬Àµ²½¤È¼«Î§Ê¬»¶·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡Êµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¿½ÌÀ¤ËÉÙ¤ó¤À»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¹¥È¤ÎÊÑÆ°Èñ²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£´û¤ËÂçÈ¾¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõºÑ¤ß¤Ç¡¢¹â¤¤À¸³è¿å½à¤Î°Ý»ý¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¹¥È¤ÎÊÑÆ°Èñ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿Í¸ý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃÏÊý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Î§Ê¬»¶·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î¹¥»öÎã¤Ï¾å²¼¿åÆ»¡£WOTA¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿å½Û´Äµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¾å²¼¿åÆ»½èÍý»ÜÀß¤äÇÛ´É¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤ÐºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðÃÏ¡ÊÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¿ôÀéËü¥È¥óµ¬ÌÏ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÈÀ®¤â¡Ë¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¸ÅÌ±²È¤äÎ¤»³¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
3¡¥ÆüËÜ¤Ï¡Ö²ÝÂê²ò·èÀè¿Ê¹ñ¡×¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤ÈÂÐºö¤ÎÅÁ¼ø¤ò
Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¿ä·×¿Í¸ý¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ï2100Ç¯¤Ë¤Ï¾¯»Ò²½¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¤È¹ó»÷¤¹¤ë¡£²ÝÂêÀè¿Ê¹ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î·Ð¸³¤ÈÂÇ³«ºö¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤é½ô¹ñ¤È¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ASEAN¤äTPP¤Î¾ì¤äÌ±´ÖÆ±»Î¤Ç¡¢¹â°µÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤ä²ÝÂê²ò·èºö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤ËÇß²°»á¤¬¼¨¤·¤¿´øÝÝ¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Ï¤â¤Ã¤È¤è¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¡£¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Î²ÝÂê¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¡£2050Ç¯¤´¤í¤«¤é¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£ÊÑ³×¤Ø¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ì¤ÐÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£2100Ç¯¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¿¤Á¤Ï·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿Í¤Î°Õ»×¤ÇÊÑ¤¨¡¢¹¬¤»¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£