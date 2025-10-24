¥´¥ë¥Õ¡¢ÆüËÜ¤Ï1¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¡¡ÊÆ½÷»ÒÃÄÂÎÂÐ¹³Àï
¡¡¡Ú¹âÍÛ¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÃÄÂÎÂÐ¹³Àï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥óÂè2Æü¤Ï24Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ»Ô¤Î¿·Ä«Á¯CC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È1¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢ÄÌ»»1¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±ûÁÈ¤Ï¥Þ¥Ç¥ì¡¼¥Í¡¦¥µ¥°¥¹¥È¥í¥à¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥ÈÁÈ¤Ë3¥¢¥ó¥É2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢À¾¶¿¿¿±ûÁÈ¤Ï¥Þ¥ä¡¦¥¹¥¿¥ë¥¯¡¢¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥ÈÁÈ¤Ë3¥¢¥ó¥É2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£À¤³¦ÁªÈ´¤¬´Ú¹ñ¤Ë1¾¡1Ê¬¤±¤ÇBÁÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥¿¥¤¤Ë2¾¡¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Ë1¾¡1ÇÔ¡£