ワールドシリーズ前日にメディア対応

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、大谷翔平投手らが写真撮影に応じた。球団SNSは先発4本柱がWSトロフィーを見つめる写真を投稿。しかし、1人だけ様子が違う大谷にファンからツッコミが殺到している。

照明が落とされた部屋の中で光り輝くWSのトロフィー。その前にユニホームを着た選手が神妙な面持ちで立っている。ドジャース公式Xが「投手たち、準備はいい？」と記して公開した4枚の写真。ブレイク・スネル、山本由伸、タイラー・グラスノ―、そして大谷の4投手が思い思いのポーズでトロフィーを見つめている。

バッチリ決まった写真に日本のファンから「全員もれなくカッコいいのずるいわ」「皆んな素敵な写真だな」「いい写真」「格好良い」と称賛の声が上がったが、違和感を訴える人もいた。“投手たち”と書かれているのに、大谷だけバットを手にしているからだ。コメント欄にはツッコミも相次いだ。

「1人だけ間違えてバット持って来た人がいます」

「Pichers（1人バット抱えつつ）」

「よく見たらひとりだけバット持っててうけた」

「ひとりバット持ってるの良」

「1人グローブ持ってないピッチャーがいるな？」

先発4本柱の一角なのに主砲でもあるという大谷の異次元さが現れていた。いよいよWSは24日（同25日）に開幕。1、2戦目はトロントで、3〜5戦目はドジャースの本拠地ロサンゼルスで行われる。決着がついていない場合は6、7戦で再びトロントに戻る。



（THE ANSWER編集部）