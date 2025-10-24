酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の尋常ではないまなざし

■「ぼったくりバー」がきっかけになった

【お悩みNo.129】すべてのネタに自信はあるかと思いますが、自分たちのネタの中でも特に思い入れがあったり、面白いと思うものがあったら教えてください。

また、ほかの芸人さんのネタでもこれはヤバいと思ったのがあれば教えてほしいです！【札幌雪ファック・20代・女性・フリーター】

＊ ＊ ＊

――チケットもあっという間に売り切れてしまった今年の八百長ツアー。本当に面白く、大好評でしたが、あの中で印象的なネタはありますか？

「社会の灰皿」は、これは賞レースにも向いてそうだなぁと久々に感じたネタでしたね。

――どういうところでそう思ったのでしょう。

最初にネタばらしがボンってきて、そこから流れでウケ続けるっていう理想的な流れだったからです。僕らがキングオブコント（以下、KOC）に出た時と同じ種類のものかなと。

フリは長いけど、ちゃんと回収できて、さらにそこからの爆発力がある。オチも含めて、一番秀逸かなと思いますね。

――ステージの上からもネタがウケてるのが伝わった。

あの時のウケが一番気持ちいい感じはありましたし、ちょっと懐かしい感覚でもありました。

――頑張っていたあの頃の気持ちを取り戻した。

いや、取り戻してないです。取り戻したらまたネタを書かないといけませんから。

――でも、若手の頃の気持ちを思い出したのは良かったと。

一回ライブでかけて、「感覚は悪くない」なと手応えを感じて、どんどんブラッシュアップしながら、制限時間内にネタを整えて時間調整をしていく、そんなことを思い出しました。最近はライブでしかできないネタが多いので、こういうものウケるんだって。

――ネタを見て稽古した段階で、これはウケるだろうというのはやはりわかる？

いやわからないですね。それはお客さんとの相性もありますし。

――2017年のKOCでやった料理店のネタは水ダウでも取り上げられましたし、記憶に残っている人も多そうです。

あれは、実際に森田と作家さんがそういう経験をしたんですって。隣の客が頼んでいるのを見て、「うまそうやなあ」と思って、それをヒントにしたとか。

――これまで印象に残ってるネタはありますか、という質問には？

2012年のKOCでやった「ぼったくりバー」ですかね。最初にライブでやったときは、正直言うとあんまり反応は良くなかったんです。当時は、一緒にネタを作っていたので、僕も諦めた。

それまでは一回劇場でやって反応が悪いネタは捨てて次のネタにとりかかるのが普通でした。でも、その時は、森田が妙にそのネタにこだわった。そしたらだんだんウケ出して、賞レースでもいい成績を取りました。

――ネタの完成度を高めたという点で、思い出深いと。

いや。自分は絶対にこのネタはもう捨てたほうがいいって言ってんです。でも、結果が出た。ああ、俺はもうネタ作りから離れた方がいいなと思ったきっかけになったから、思い入れのあるネタなんです。

ネタ作りをするとお客さんの反応を気にしたりしていつもしんどいけど、作っていなければウケないときは仕方ないって諦められる。だってなにもやってませんから。そして、ウケた時は心の底から喜べます。そう思えるようになったんです。

■提示した世界観にひたってほしい

【お悩みNo.130】セックスの最中の感情はいつもフラットですか？ イッたあとに冷たくなったりとかしませんか？【ハムかじり虫・40代・男性・自由業】



＊ ＊ ＊

――セックスの最中に感情の起伏はありますか？

なんどか腹が立ったことはありましたね。それはあかんやろと声を荒らげたくなったなあ。口には出しませんでしたけど。

――フェラ中に歯を立てるとか。

それはイエローカードです。悪意はないわけですから、まずはたしなめます。教育的指導ですね。

――たしなめるっていやらしい響きですね。

「なめる」だけでしょう。僕が苦手なのは、言い方が難しいんだけど、ムードを壊す子ですね。真面目でシリアスな雰囲気が苦手な子っているじゃないですか。こっちが真顔になったら、笑いだすみたいな。あれはイライラします。

――具体的には？

家について、こうこうこうなって、さあキスしよう、と思ったら急に笑い出されたり。そういう雰囲気に持っていかへんようにしている子です。じゃあセックスしたくないのかと思ったら、そういうわけではないという。難しいですね。

――セックスに持ち込もうと切り替えた自分が恥ずかしくなります。

そうなんです。それまで普通に談笑してたけど、さあここからやぞ、とチューしようとぐっと迫った瞬間に、「へえ、そんな感じなんだ」と笑われると、まあ腹が立ちますよ。

――萎えませんか？

もうええかとなります。そして、聞いたんです。なんでそんなんするん？って。「エッチな感じになって、急に相手が真顔になると笑っちゃうんだよね」って言ってました。

――客観的に見てしまう。

こちらとしては没入してほしいわけですよ。コントも同じ。こちらが提示する世界観にひたってほしい。

そしたらお互い楽しめるんですから。ハナからそれを諦めたら、話にならないでしょう。となると、エッチなセリフも噛まずに言わないといけませんけどね。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ