À¾Éð¤Ï¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎËÙ±Û·¼ÂÀ¤ò»ØÌ¾
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾Éð¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ç6¿Í¡¢°éÀ®¤Ç7¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÙÇÛ²¼4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ËÙ±Û·¼ÂÀÅê¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂ®164¥¥í±¦ÏÓ³Í¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯4°Ì¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ï1°Ì¤Ç»öÁ°¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£2°Ì¤Ï´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë¡¢3°Ì¤ÇÃæµþÂç¤Î½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤¬ËÙ±Û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤¬ËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¤Î185¥»¥ó¥Á¡¢96¥¥í¤ÎËÜ³Ê±¦ÏÓ¡£²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤éÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê¤ó¤ÀºÇÂ®164¥¥í¤òÅê¤¸¤ëËÙ±Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¤·¤¿óîÆ£À¿¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤â¡ÖÎÏ¶¯¤¤µå¤ÇÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¹äÏÓ¤ò4°Ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÙ±Û¤Ï4°Ì¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î°Õ³°¤¹¤®¤¿¡×¡ÖËÙ±Û·¯¡¢4°Ì¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡×¡Ö4°Ì¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö4°Ì¤Ç³Í¤ì¤¿¤ÎÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¼¡À¤Âå·¿Ê¿ÎÉ³ÍÆÀ¡×¡Ö4°Ì¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖËÙ±Û»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Îº£ÃÎ¤Ã¤¿¡¢4°Ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö4°Ì¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¡Ö164¥¥í!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë