そ、それ【上下しまむら】なの！？ 40・50代がまるっと真似したい♡「高見えコーデ」

秋が深まってきた今の時期は服装に悩みがち。そんなミドル世代に向けて【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のアイテムを使った高見えコーデをご紹介。シックなワントーンコーデや今っぽいレイヤードスタイルなど、ミドル世代に似合う上品な着こなしをピックアップしました。

細身のスカートでメリハリをつけて大人っぽく

スラリとした細身のナロースカートに、秋冬ムードを漂わせるジャケットを組み合わせた、好バランスな高見えコーデ。ジャケットはゆとりのあるシルエットで、きれいめにもカジュアルにも使いやすそうです。キルティングの切り替えが抜け感をプラスし、ワントーンコーデも重た見えしにくいのが嬉しいポイント。

ベストのプラスワンで華やかな秋っぽコーデに

ブラウス × ジーンズでは物足りなく感じる秋コーデには、キャメルのベストをプラスワン。花柄のカットアウトデザインが華やかで、高見えが狙えます。丸襟なので、襟付きのブラウスでもタートルネックシャツでも好相性。秋コーデで出番が多くなりそうです。画像のようにワイドシルエットのジーンズを合わせて、カジュアルな着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M