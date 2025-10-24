家出癖のある夫。優しく迎える妻。息子に「離婚しないの？」と聞かれた妻が語った『待ちわびていること』

筆者の知人のお話です。結婚当初から気に要らないことがあると「出ていく」と言って家出を繰り返してしまう夫。ある時「自由になりたい」と家族を捨てて何年も家を出ていました。ようやく戻ってきた夫を妻は笑顔で迎え入れます。その優しさの理由は何だったのでしょうか。

夫の家出癖に諦めモードの妻

息子も驚くほどの優しい笑顔で迎え入れた妻でしたが、その心の内には秘めた決意があったのです。そして、夫の定年まであと2年。あまりに身勝手すぎる夫の末路は甘くありません。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

Itnライター:田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。