船上から迫力満点の花火を鑑賞！ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」

兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社が、「フクラリエ2025」の開催に合わせて「フクラリエ花火クルーズ」を2025年11月16日(日)に開催します。
「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈るお祭りの初日を飾る、この日限りの特別なクルーズです。
船上から迫力満点の花火を鑑賞できるほか、豪華な振舞いや生演奏も楽しめます！
「フクラリエ」は、淡路島・福良のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈る、福いっぱいのお祭りです。
その初日を飾るスペシャルイベントとして、普段はうずしおクルーズとして活躍する遊覧船が特別便として出航！
海上の特等席から、遮るもののない大迫力の花火を鑑賞できます☆
「フクラリエ花火クルーズ」開催概要
開催日：2025年11月16日(日)
時間：受付開始 18:30 / 乗船開始 18:45 / 出航 19:30 / 花火打上 20:00 / 入航 20:15
所要時間：45分
開催場所：兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)
定員：150名(先着順)
料金(税込)：中学生以上 6,000円、小学生 3,000円、幼児 無料
サービス：3年とらふぐのてっさ(刺身)振舞い、プロヴァイオリニストの船上生演奏、ウェルカムドリンク
申込方法：WEB予約優先 (クレジットカードによる事前決済)
予約締切日：前日 (空席があれば当日参加も可能)
※天候等により花火の中止や運航中止の場合あり(順延なし)。運航中止は当日17時までにホームページに掲載されます。
「フクラリエ2025」の初日を飾る、45分間の特別な花火クルーズです！
花火の打ち上げ場所へ最も近い特等席へ案内されます。
海上の特等席で楽しむ大迫力の花火
海上から打ち上がる約500発(尺玉数発)の花火を、遮るもののない大迫力で鑑賞できます！
福良湾内で炸裂する花火は、その轟音が体中に響き渡るほどの臨場感。
視覚だけでなく、五感で花火を”体感”する特別なひとときです。
「淡路島3年とらふぐ」のてっさ振舞い
クルーズでは、淡路島が誇る冬のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」の豪華な振舞いも！
激流に揉まれて身が引き締まった、極上のてっさ(刺身)を船内で堪能できます。
ウェルカムドリンクも提供されます☆
プロヴァイオリニストの船上生演奏
船上では、プロヴァイオリニスト益子侑さんによる生演奏も楽しめます。
美しいヴァイオリンの音色と、夜空を彩る花火が織りなす、この上なくロマンチックなひとときを過ごせます。
「フクラリエ2025」
開催期間：2025年11月16日(日)〜2026年1月12日(月・祝)
花火クルーズと同日にスタートする「フクラリエ2025」
淡路島・福良に全長20mの「100年とらふぐ」巨大バルーンが今年も出現します！
福良が誇る究極のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」のシーズン到来を告げるシンボルです。
とらふぐバルーン点灯式
開催日：2025年11月16日(日) 18:30〜19:00頃
場所：淡路人形座階段下周辺
内容：ライトアップ、戎nextstageライブ(淡路人形座、益子侑、D-NEXTWAY)
海上の特等席で花火を鑑賞しながら、極上のとらふぐと美しいヴァイオリンの生演奏を同時に楽しめる、贅沢なクルーズです。
「フクラリエ」の開幕を祝う、この日限りの特別な夜を体験してみてはいかがでしょうか。
ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」の紹介でした。
