兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社が、「フクラリエ2025」の開催に合わせて「フクラリエ花火クルーズ」を2025年11月16日(日)に開催します。

「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈るお祭りの初日を飾る、この日限りの特別なクルーズです。

船上から迫力満点の花火を鑑賞できるほか、豪華な振舞いや生演奏も楽しめます！

ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」

「フクラリエ」は、淡路島・福良のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈る、福いっぱいのお祭りです。

その初日を飾るスペシャルイベントとして、普段はうずしおクルーズとして活躍する遊覧船が特別便として出航！

海上の特等席から、遮るもののない大迫力の花火を鑑賞できます☆

「フクラリエ花火クルーズ」開催概要

開催日：2025年11月16日(日)

時間：受付開始 18:30 / 乗船開始 18:45 / 出航 19:30 / 花火打上 20:00 / 入航 20:15

所要時間：45分

開催場所：兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

定員：150名(先着順)

料金(税込)：中学生以上 6,000円、小学生 3,000円、幼児 無料

サービス：3年とらふぐのてっさ(刺身)振舞い、プロヴァイオリニストの船上生演奏、ウェルカムドリンク

申込方法：WEB予約優先 (クレジットカードによる事前決済)

予約締切日：前日 (空席があれば当日参加も可能)

※天候等により花火の中止や運航中止の場合あり(順延なし)。運航中止は当日17時までにホームページに掲載されます。

「フクラリエ2025」の初日を飾る、45分間の特別な花火クルーズです！

花火の打ち上げ場所へ最も近い特等席へ案内されます。

海上の特等席で楽しむ大迫力の花火

海上から打ち上がる約500発(尺玉数発)の花火を、遮るもののない大迫力で鑑賞できます！

福良湾内で炸裂する花火は、その轟音が体中に響き渡るほどの臨場感。

視覚だけでなく、五感で花火を”体感”する特別なひとときです。

「淡路島3年とらふぐ」のてっさ振舞い

クルーズでは、淡路島が誇る冬のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」の豪華な振舞いも！

激流に揉まれて身が引き締まった、極上のてっさ(刺身)を船内で堪能できます。

ウェルカムドリンクも提供されます☆

プロヴァイオリニストの船上生演奏

船上では、プロヴァイオリニスト益子侑さんによる生演奏も楽しめます。

美しいヴァイオリンの音色と、夜空を彩る花火が織りなす、この上なくロマンチックなひとときを過ごせます。

「フクラリエ2025」

開催期間：2025年11月16日(日)〜2026年1月12日(月・祝)

花火クルーズと同日にスタートする「フクラリエ2025」

淡路島・福良に全長20mの「100年とらふぐ」巨大バルーンが今年も出現します！

福良が誇る究極のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」のシーズン到来を告げるシンボルです。

とらふぐバルーン点灯式

開催日：2025年11月16日(日) 18:30〜19:00頃

場所：淡路人形座階段下周辺

内容：ライトアップ、戎nextstageライブ(淡路人形座、益子侑、D-NEXTWAY)

海上の特等席で花火を鑑賞しながら、極上のとらふぐと美しいヴァイオリンの生演奏を同時に楽しめる、贅沢なクルーズです。

「フクラリエ」の開幕を祝う、この日限りの特別な夜を体験してみてはいかがでしょうか。

ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 船上から迫力満点の花火を鑑賞！ジョイポート淡路島 うずしおクルーズ「フクラリエ花火クルーズ」 appeared first on Dtimes.