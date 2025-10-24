元楽天監督の大久保博元氏（58）が、自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。ソフトバンクのドラフト1位・佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）の指名事情を明かした。

MLBは大学2年終了時にドラフトにかけることが出来るルールがあり、ソフトバンクもそれに準じての指名だった。

大久保氏は佐々木のプレースタイルについて「日本で50本以上ホームランを打つ可能性がある数少ないバッター」と説明した。

とくにヘッドスピードは今のプロの中でもトップクラス。巨人・岡本和真に匹敵するか、それ以上のスピードがあるという。

「ひとつ問題点が…」として、花巻東時代から注目を集めたスラッガーだったが、当時は内角が打てないという評価だったと説明した。

大学、社会人で“もまれて”内角を克服すればドラフト上位候補になるという評価の中、選んだのがスタンフォード大だった。

大久保氏は「漫画の世界ですよね」と、笑った。

米大学に進学した佐々木がメジャー志向を持っているのは自然だが、大久保氏は「日本で基本を学んでからメジャーに行くのはいいこと」と日本のプロ野球を経由することを勧めた。