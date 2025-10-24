Ìð¸ý¹âÍº¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ò¼øÍ¿¡¡¤¦¤¨¤ä¤Þ¤È¤Á¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡ÃÏÊý¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼«Á³¡¢¿Í¡¹¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤ËÂ£¤ëÂè1²ó¤Î¡ÖÌð¸ý¹âÍº¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬24Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Ñ¡×¤Îºî¼Ô¤¦¤¨¤ä¤Þ¤È¤Á¤µ¤ó¤Ë¾ÞÇ×¤È¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¦¤¨¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ìð¸ýÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡ÖÄà¤ê¥¥Á»°Ê¿¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²ÈÌð¸ý¹âÍº¤µ¤ó¡Ê2020Ç¯»àµî¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢½©ÅÄ³¡¿·Êó¼Ò¡Ê½©ÅÄ»Ô¡Ë¤È²£¼ê»ÔÁýÅÄ¤Þ¤ó¤¬Èþ½ÑºâÃÄ¡Ê²£¼ê»Ô¡Ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¹Ó´ä°ìÌ£¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤ÎÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿40Ç¯Â³¤¯¹ñÌ±ÅªÌ¡²è¡£