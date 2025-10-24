23日から静岡市のグランシップで始まった「世界お茶まつり2025秋の祭典」。お茶の魅力を世界へ、そして若い世代へ発信しようという試み。そこには様々なアイデアがあふれていました。



「世界お茶まつり2025・秋の祭典」。約20の国と地域から茶業関係者が参加し静岡県などが3年に一度開催しているお茶の祭典です。



会場には、お茶の販売や体験コーナーなど128のブースが出展。飲んで、食べて、学んでと様々な茶の魅力を感じてもらいそれをより多くの人へ発信していこうというイベントです。





今回、イベントの目的として特に力を入れているのが…。・若い世代へのアプローチ・インバウンド需要の取り込みと海外展開の強化・健康機能などの訴求の3つです。（徳増 ないる キャスター）「ことしから、このように『輸出対応可能』という文字が表示され、海外展開に力を入れていることもうかがえます」会場には、外国人の来場者も多くみられ、中には真剣に説明を聞いている人もいました。（ドイツからの来場者）「ギャバは気になるから…」（出展ブースのスタッフ）「ドイツで人気でしょ？」（ドイツからの来場者）「そう、人気です。ギャバは、めちゃハマってます」さっそく話を聞いてみることに。（ドイツからの来場者）「海外の日本茶専門のオンラインショップで働いている。いろいろ見たいと思って新しいお茶とかを探したい。ドイツ人はカテキンがあるので健康のために飲む」なんと、日本茶の魅力を自国に伝えたいと、サンプルとして全種類、購入するというのです。日本茶は今、海外からの非常に注目を浴びていて、2024年の緑茶の輸出額が過去最高に。このチャンスを逃すまいと、海外輸出を見据えた動きが活発になっているのです。対応した益井さんも、自信を持って日本茶を勧めたいと話します。（ますいさんちの茶･益井園 益井 悦郎さん）「海外のお茶の品質に負けない特徴を持った日本茶の品種はたくさんあるので、来場した人に楽しんでもらいたい」（徳増 ないる キャスター）「そして、こちらではスイーツとお茶の、とっておきの組み合わせを楽しむことができます」これは「SweeTEAペアリング」。お茶まつりのために開催したスイーツコンテストで入賞したケーキ、または焼き菓子を来場者が選び、5種類のお茶の中から好きなお茶を日本茶インストラクターが呈茶してくれます。（来場者）「ほうじ茶のムースみたいな感じ、ふわっとなめらかで、和紅茶とぴったり合う。癒される」ここでは、高校生たちが一生懸命、来場者に説明する姿が…。静岡商業高校の生徒たちです。学校の部活の一環で緑茶、抹茶入り玄米、ほうじ茶の粉末茶を作り、ふりかけにするなど、若い世代のアイデアでお茶の新たな活用法を提案していました。（静岡商業高校の生徒）「静岡茶の消費拡大をするにはどうしたらいいか考えたときに、食べるということ。粉末茶だと、茶葉をそのまま粉々にしているので、おいしいし栄養もとれて、一石二鳥だと思った」今度は、なにやらテントに入っていく来場者の姿が…。これは「お茶サウナ」。サウナの室内で、お茶のロウリュで香りを楽しみ、お茶ドリンクで体をいやす。お茶の魅力を五感で楽しもうという試みです。（ニュージーランドからの来場者）「とっても良かった。お茶のサウナなんて初めて」（アメリカからの来場者）「リフレッシュできた。お茶ドリンクもおいしかった」若者世代へのアプローチ、そして健康志向へのニーズに応える新たなお茶の魅力を発信する様々なアイデアが提案されていました。（県お茶振興課 宮地 裕一郎 班長）「静岡のいろいろな産地のお茶はもちろん、中国や韓国など外国のお茶も多数出展しているので、自分なりのお茶の魅力を感じてもらえたら」多彩なお茶の魅力に触れることができる「世界お茶まつり」は、26日までグランシップで開催されています。