¡¡À¾Éð¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾åÃÒÂç¤ÎÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ÏÆþ³Ø»þ¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¾åÃÒÂç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÆ±Âç³Ø¤«¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤òÊÆ¥¢¥é¥¹¥«¤Ç²á¤´¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¾®³Ø2Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Âç³ØÆþ³Ø¸å¤ËÅê¼ê¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¾åÃÒÂç¤Ï¸½ºß¡¢ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°3Éô¡£ÀìÌçÅª¤Ê¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤ÆÆÈ³Ø¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢µåÂ®¤ÏÆþ³Ø»þ¤Î140¥¥í¤«¤é153¥¥í¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£