カズレーザー、妻・二階堂ふみの写真を撮る必要がない理由「見放題」「すぐに出てくんのよ」

10月23日、メイプル超合金・カズレーザーとぺこぱ・松陰寺太勇のYouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム』が更新。カズレーザーが、妻・二階堂ふみの写真を撮らない理由を明かした。

【関連】カズレーザー、二階堂ふみとの結婚は発表まで“極秘”に「どこから漏れるかわからない」

2人で“写真”についてトークを展開する中で、カズレーザーは、「俺、まじで写真撮んないんすよ」「写真って撮んないし、見ないなと思ってたんですよ」と切り出した。

さらに、「そもそも写真、自分が撮られるのそんな好きじゃないから撮らないっていうのがあるんですけど」「勝手に撮るの嫌じゃないですか」と理由を説明。

これを聞いた松陰寺から、「撮りたい感情にはならないの？配偶者に対して」「ちょっと仕事で会えない時にさ、写真見ながら“あー今何してんのかな”とか」と聞かれると、カズレーザーは、「いやいや、うちの社長（二階堂）映像作品いっぱいあるんで。見放題」とコメント。

続けて、「すぐに出てくんのよ」「そこら中に転がってるから。全然必要ない。無限にあるから」と笑いまじりに話していた。