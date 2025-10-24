横山ルリカ、美脚まぶしいミニ丈ウエアで豪快スイング「たまりません」「一緒にホール周りたい」
元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。「久々に行けたゴルフ」でのミニ丈ウエア姿を披露した。
【写真】「たまりません」美脚まぶしいミニ丈ウエア姿を披露した横山ルリカ
横山は「感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたが やっぱり楽しい〜」と久しぶりのラウンドを楽しんだ様子。「室内がハロウィン仕様でとっても可愛かったです」とつづり、ハロウィンの装飾が施された更衣室の鏡前での自撮りショットなどを公開し、美脚が際立つワンピースのゴルフウエア姿を披露した。
また、豪快なスイングでボールを真っ直ぐに飛ばす動画も投稿しており、プレーを満喫した様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは「美しい」「女神様」「素敵すぎます」「脚細くて綺麗」「美脚がたまりません」「一緒にホール周りたい」といった声のほか、「えー！すご！うまくなってるー 前よりヘッドスピード上がってないですか？」「ナイスショット」「スイングはプロ級ですね」など、横山のゴルフの腕前を称える声も相次いで寄せられている。
【写真】「たまりません」美脚まぶしいミニ丈ウエア姿を披露した横山ルリカ
横山は「感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたが やっぱり楽しい〜」と久しぶりのラウンドを楽しんだ様子。「室内がハロウィン仕様でとっても可愛かったです」とつづり、ハロウィンの装飾が施された更衣室の鏡前での自撮りショットなどを公開し、美脚が際立つワンピースのゴルフウエア姿を披露した。
この投稿にファンからは「美しい」「女神様」「素敵すぎます」「脚細くて綺麗」「美脚がたまりません」「一緒にホール周りたい」といった声のほか、「えー！すご！うまくなってるー 前よりヘッドスピード上がってないですか？」「ナイスショット」「スイングはプロ級ですね」など、横山のゴルフの腕前を称える声も相次いで寄せられている。