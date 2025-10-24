元バレー代表・大山加奈さん、双子の娘＆愛犬とお出かけ 仲良しショット公開に「大きくなりましたね」「楽しそうな嬉しそうな顔」
元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さん（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。「今日は幼稚園がお休みだったので久しぶりにみんなでお出かけしました」と報告し、今年で4歳になった双子の娘と愛犬・だいずくんの仲良しショットを披露した。
【写真】「大きくなりましたね」大山加奈さんが公開した双子の娘＆愛犬の仲良しショット
大山さんは続けて「みんなでお出かけはとても喜ぶのだけど…だいずくんは楽しいのだろうか」とコメント。投稿された写真では、だいずくんも楽しそうな表情をしているのがうかがえる。
この投稿にコメント欄では「お子様大きくなりましたね 孫と同い年なのでいつも身近に感じ成長を楽しみにしてます」「だいずくん 楽しそうな嬉しそうな顔してますよ 素敵な写真ですね」「だいずくんのこの表情、楽しいに決まってます」「みなさんの笑顔がとてもステキです」などの声が寄せられている。
大山さんは、東レアローズ女子バレーボール部に入部後アテネオリンピックに出場するなど、力強いスパイクを武器に日本を代表するプレーヤーとして活躍。2010年に現役を引退しキッズコーディネーショントレーナーの資格を取得し、全国での講演活動やバレーボール教室に精力的に取り組み幅広く活動している。プライベートでは2015年9月、一般男性と結婚したことを自身のブログで発表。21年2月に双子の女児が誕生した。
