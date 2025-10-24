◇ラグビー 「リポビタンＤ チャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、東京・国立競技場）

世界ランク１３位の日本代表は２４日、同７位のオーストラリアとのテストマッチに向け、試合会場の東京・国立競技場で前日練習を行った。２５日のオーストラリア代表戦から、１１月には欧州に移動し、１日に同１位の南アフリカ代表戦、８日に同２位のアイルランド代表戦、１５日に同１２位・ウェールズ代表戦、２２日に同１１位・ジョージア代表と５週連続で格上チームに挑む。

炎の５連戦を前に、まずはオーストラリア代表戦だ。取材に応じたプロップの小林賢太（東京ＳＧ）は「自分たちがやることは変わらない。フロントロー（FW最前列）として主にスクラムのところでプレッシャーをかけ続けるところだと思うので、相手どうこうより自分たちの用意してきたものを出せれば」と意気込んだ。

オーストラリアには６戦全敗中。小林は「スクラムではパシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ、８〜９月）とはまた一つレベルの違う相手になると思う。重さに対してまとまりで対応すること」と。また「バックロー（FW後ろ３列）にジャッカル（タックルされて倒れた相手選手から、立ったままボールを奪う、またはボールを離させないように絡むプレー）を得意とする選手がいるので、ブレイクダウン（接点でのボール争奪戦）でＦＷがいい球を出してバックスに勢いを出せるようにしていきたい」と語った。

日本代表は今月７日に３７歳の誕生日を迎えたベテラン、リーチ・マイケル（ＢＬ東京）がＰＮＣをはさんで代表復帰。リーチが戻ってきた影響について小林は「ＦＷの選手に対して『タックルのところ、それぞれのいいイメージを準備して週末に向かおう』と話してくれた」と明かし、数人グループに分かれてタックルの個別練習をしてきたという。

日本代表は２５日の試合が、今年最後のホームゲーム。「国立の満員という素晴らしい環境でプレーできる。日本のラグビーをワラビーズに対して発揮できるように」と悲願の豪州戦初勝利に向け、言葉に力をこめた。