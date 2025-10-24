横浜ＦＭのＭＦジョルディ・クルークスが２４日、リーダーの自覚をにじませた。

この日、２０２５シーズンの副キャプテンに就任することが発表された。残り４試合という異例のタイミングに加え、８月に新加入したばかりだが、既にチームの中心選手として存在感を示しており、７月にアンデルソンロペスが退団して以降、ＧＫ飯倉、ＤＦ松原、ＤＦデンの３人だった副主将の４人目を託された。

練習後に取材に応じたクルークスは「まずうれしく、光栄に思います。リーダーシップは自分の一つの持ち味だと思っていますし、（前所属の）ジュビロでもリーダーシップを発揮してやってきた。ここでも表現していきたい。今のチームは確実に改善していますし、いい感じにきている。常にチームを助けたいという気持ちで、感情を表現して、チームのためになりたいという思いがありました。自分自身、若い選手ともいい関係を築いて、引っ張っていける性格だと思っていますので引き受けました」と話した。

副主将を託した大島秀夫監督も「日頃のジョルディの言動はチームにプラスに働いていて、多く助けられている。外国籍選手はばらばらの国籍ではありますけど、そこを本当に一つにまとめてくれている。その中でも積極的にコミュニケーションを取ったり、雰囲気をよくしてくれたり、練習でも常に手を抜かず、１本１本全力でやってくれる姿勢はたぶん誰が見ても納得だと思います。練習生が来ても積極的にアドバイスをしたり、チームのために、誰かのためにという精神を感じる」と、リーダーの資質を高く評価する。

ピッチ上でも高精度の左足キックで、８試合で１ゴール４アシストをマーク。さらに熱い気持ちを前面に出すプレーで残留争いを続けるチームに欠かせない存在となっている。残留を懸けた残り４試合へクルークスは「本当に一戦、一戦が決勝戦。この間の試合で勝利して、その勢いを持ったまま、今週しっかり準備することが出来た。準備したことをしっかり体現し、クラブのため、自分自身のためにという気持ちで戦うことが大事」と決意を示した。