BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が23日に放送され、ともに広島OBである安部友裕氏（36）＆中田廉氏（35）の“アベレン”コンビがそろって登場。中田氏が現役時代にライバル視していた選手への正直な気持ちをぶっちゃけまくり、安部氏が苦笑いで止めに入る場面もあった。

元ヤクルト監督で番組MCの真中満氏（54）から、引退後は広島でテレビにラジオに大活躍と紹介された2人。広島では「アベレン」として地上波のレギュラーコーナーも持っているという事実に、もう一人の番組MCでパ・リーグ中心に試合を見ているオリックスファンの「ますだおかだ」岡田圭右（56）が驚きの声を上げる場面もあったが、スタートからテンション高くスタートした。

すると、「ライバル」というトークテーマの時だった。

中田氏は、「僕は一岡竜司」と2013年12月に巨人へのFA移籍が発表された大竹寛投手の人的補償として広島入りした一岡竜司投手の名前を挙げる。

「彼が来た時（2013年）僕、結構1軍で投げさせてもらってたんです。調べたら同級生（同学年）。こいつ、でも1軍でそんな投げてへんな…って」。

岡田が「そんな卑屈に思ってんの？」と苦笑いすると、中田氏は「思いますって！生きるか死ぬかですよ！」と反論。来年は自分が期待の若手として使ってもらえると思っていたところに突然現れたライバル・一岡は巨人時代の2年間で合計13登板しかなかったが、嫌な予感が走ったのだろう。

一岡が合流し、「なんでも聞いてや」「同級生やで」と表面上は優しく声をかけた当時の中田氏。「建前上はね」とぶっちゃけた。

年が明け、2014年の春季キャンプ。初日の2月1日からブルペンで一岡が投げる球を見た中田は「めっちゃいい球放りよる」とびっくりし、「顔もめっちゃ可愛らしい。投げる球はいい。これはヤバいヤツだ…」とさらに警戒心を強めた。

そして、2014年のシーズンは2人とも開幕1軍メンバー入りし、そろって前半戦で活躍。2人とも球宴に選出されるのでは？と期待が膨らんでいたところ、一岡が6月に負傷して離脱した。

「これ確定やで！」と自分の球宴出場は決まりだと確信したという中田氏。あまりのぶっちゃけぶりに「最低やな！」と岡田が叫び、安部氏も「大丈夫か？イッチーと…」と苦笑いで立ち上がったが、中田氏は笑みを浮かべて話を続けた。

中田氏は広島・広陵高校出身で、球宴は本拠・マツダ開催とあって友達や家族にも球宴招待を約束。だが、「（一岡が）7月に“肩と肘、治った”って言い出したんですよ。チームとしてはいいんですよ。でも、僕からしたら1カ月仕事してへんのにオールスターまさか選ばれるのか？みたいな」。

結局、監督推薦で選ばれたのは一岡で、中田は選外。「一岡がロッカーで気まずそうな顔しとんっすよ。僕に目線合わさず。でも、選ばれてるから僕も“おめでとう”って言ったんですけど、そのあとに後輩が“廉さん、あのおめでとうは今まで見たことないぐらい顔笑ってなかったです”って…」と最後までぶっちゃけまくって笑わせていた。