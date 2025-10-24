¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêà½÷ÀÁíÍýá¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¡Ä´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âÇÑ»ß¤Ï¡©
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£´Æü¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç½¢Ç¤¸å½é¡¢½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à·è°Õ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»²µÄ±¡Áªµó¡Ê£··î¡Ë¤«¤é£³¤«·î¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤¬À¸¤¸¤¿¤Ê¤«¤ÇÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á²Ì´º¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³ÆÅÞ¤«¤é¤ÎÀ¯ºöÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ½ÀÆð¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¹â»ÔÆâ³Õà°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏá¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÐºÑÂÐºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤Ë¤Ï¡Ö³ÆÅÞ´Ö¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÇÑ»ßË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤ò´ü¤¹¡×¤Èº£¹ñ²ñÃæ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢·ÚÌý¼è°úÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤âÁá´üÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¹ñÌ±°ìÎ§£²Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¯¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×ÀßÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¹ñ¿Í¿Íºà¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼è¤ê¤¢¤Ä¤«¤¤¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±éÀâ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
