¡¡ÀÅªµÔÂÔ¤ÇÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ²ñ°Ñ°÷²ñ¤¬Å¡Âð¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤ÎÄÂÂß·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££²£³Æü¡¢±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬Êó¤¸¤¿
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë£³£°¼¼¤ÎÅ¡Âð¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤ò¼êÊü¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤¬£²£°Ç¯°Ê¾å¤â¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê²ÈÄÂ¡×¤·¤«»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¸ø²ñ·×°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥³¡¼¥ó¡¦¥ì¥ó¥È¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬¿·¤¿¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø²ñ·×°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Õ¥È¥ó¡á¥Ö¥é¥¦¥ó¶ªµÄ°÷¤Ï¡Ö»ä¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¸ø²ñ·×°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë²¦¼¼ºâ»º´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÈºâÌ³¾Ê¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤Î¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê¹ñ²¦¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÆÃ¼ìË¡¿Í´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤È²ñ·×Êó¹ð½ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£º£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢º£½µ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿²ó¸ÜÏ¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢²¦»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤Ï¤Ï¼«¿È¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤òÁ´¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼±¡µÄÄ¹¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Û¥¤¥ë¶ª¤Ï¡¢µÄ°÷¤¬²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ÊÆ°µÄ¡×¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿Ã¤é¤¬Æ¤ÏÀ¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê´±Å¡ÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Î¹æ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È±Ñ¹ñÌ±¤Î£µÊ¬¤Î£´°Ê¾å¤¬¡¢²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£