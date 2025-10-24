NEWS増田貴久、ツアー完走後「一緒に飲んだ」先輩との2ショット公開「サプライズ感動した」「素敵な絆」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】NEWSの増田貴久が10月23日、自身のInstagramを更新。ライブツアー完走後に一緒に食事をした人物を明かした。
【写真】NEWS増田貴久、福岡で「一緒に飲んだ」先輩と密着
10月21日・22日に福岡・マリンメッセ福岡A館にて「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」の千穐楽を迎えたNEWS。これを受け、増田は同ツアーファイナル公演に訪れたDOMOTOの堂本光一との2ショットを公開。またハッシュタグで「＃光一君 ＃サプライズ登場 ＃終演後一緒に飲んだ」と記している。
この投稿には「サプライズ感動した」「ツアー完走お疲れ様」「まっすーがデレデレ顔で可愛い」「優しい先輩だね」「素敵な絆」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田貴久、福岡で「一緒に飲んだ」先輩と密着
◆増田貴久、福岡公演に訪れた先輩と2ショット
10月21日・22日に福岡・マリンメッセ福岡A館にて「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」の千穐楽を迎えたNEWS。これを受け、増田は同ツアーファイナル公演に訪れたDOMOTOの堂本光一との2ショットを公開。またハッシュタグで「＃光一君 ＃サプライズ登場 ＃終演後一緒に飲んだ」と記している。
◆増田貴久の投稿に反響
この投稿には「サプライズ感動した」「ツアー完走お疲れ様」「まっすーがデレデレ顔で可愛い」「優しい先輩だね」「素敵な絆」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】