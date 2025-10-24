【7位〜12位】10月25日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。



恋愛運

お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。



金運

知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。



ラッキーアイテム：安眠グッズ



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。金運知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。ラッキーアイテム：安眠グッズラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】魚座 総合運：★★☆☆☆

今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。



恋愛運

自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目をあわせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。



金運

レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付きあい方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。



ラッキーアイテム：マスキングテープ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。



恋愛運

今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！



金運

趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。



ラッキーアイテム：ハンカチ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々とだれかと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、何をすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。



恋愛運

片想いの相手や出会った相手には「とにかくやさしく」と心がけておくといい日。すると、相手の心の中で、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。



金運

急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ノート



ラッキーカラー：ベージュ