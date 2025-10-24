ドジャース監督、シャンパンファイトで「朗希に乾杯」と発言した理由
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月21日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。シャンパンファイトで「朗希に乾杯」と発言した理由を明かした。
番組は今回、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。ポストシーズンで圧巻の投球を見せた佐々木朗希選手にフォーカスした。
ロバーツ監督は「朗希はキラーだ」「フィリーズ戦の登板で首位打者のトレイ・ターナーをアウトにした」「彼の目からキラーの心構えが見て取れました」と評価。「彼にはキラー的な精神がなかったが成功によって今それが芽生え始めています」と、内面の成長に着目したコメントも飛び出した。
また、ディビジョンシリーズ制覇後のシャンパンファイトで「朗希に乾杯」と発言していたロバーツ監督。その理由について「朗希は非常に重要な役割を果たしました」「チーム全体の前で彼を称えてあげて彼に乾杯してあげたかった」「彼の自信はさらに高まったはず」と語る。
続けて、ポストシーズン初失点を喫したブリュワーズ第1戦（9回2アウト降板）を振り返り、「あの日は調子が今ひとつだった。投手にはよくあること」「あの日球にキレがなかった。ただ経験を積み続ける必要があるだけです」とフォロー。また、「初球でストライクを取ると調子がいいが、そうでないと少し厳しくなる」と具体的な課題にも触れつつ、「『前を向いて前に進もう』と言いました」「朗希は大丈夫です。クローザーだと信じています」と信頼を口にした。
